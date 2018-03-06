فرنسا: نصحنا تركيا بوقف عملياتها في عفرين

اعتبر وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، أن التركيز الدولي حول سوريا ينصب حاليا على تطبيق وقف لإطلاق النار تدعمه الأمم المتحدة في منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، إلا أنه لا يمكن أيضا تجاهل الوضع في منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد.

وقال لودريان، الثلاثاء إن “الرغبة في وقف إطلاق النار هي من أجل الجميع، من أجل سوريا بأكملها. ينبغي أن نقول ذلك لأننا سوف نحتشد جميعا في الأيام القادمة حول مسألة الغوطة الشرقية، لكن الهدنة تنطبق أيضا على الجميع، بما في ذلك عفرين”.

وأضاف أن السلطات الفرنسية ذكرت هذا مرارا للمسؤولين الأتراك وأبلغتهم بأن فرنسا تأسف للتدخل ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين ونصحت أنقرة “بوضع نهاية له”.