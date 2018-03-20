فرنسا توقف ساركوزي بسبب تمويل القذافي

أوقف القضاء الفرنسي، احترازياً، صباح الثلاثاء، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للاستماع لأقواله في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007 والتي فاز على إثرها بالرئاسة.

وسيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي في التحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، منذ فتح التحقيق في 2013.

وكانت أثبتت التحقيقات تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملة ساركوزي، الذي أنكر بدوره هذه التهمة.

ويبحث محققون مزاعم بأن نظام القذافي منح ساركوزي سرا 50 مليون يورو من أجل حملته الرئاسية، ما يمثل أكثر من ضعف التمويل القانوني للحملات الانتخابية آنذاك البالغ 21 مليون يورو.

كما وانتهك هذا التمويل غير القانوني القواعد الفرنسية الخاصة بالتمويل الأجنبي، وإعلان مصدر تمويل الحملات الانتخابية.

وكان لساركوزي علاقة معقدة بنظام القذافي، فبعدما أصبح رئيسا دعا ساركوزي القذافي إلى زيارة فرنسا رسميا واحتفى به كثيرا، إلا أن ساركوزي من جهة أخرى وضع فرنسا على مقدمة دول حلف شمال الأطلسي التي وجهت ضربات لقوات القذافي، وساعدت معارضيه على الإطاحة به عام 2011.