فرنسا تنشر 110 ألف عنصر امن في مناسبة العيد الوطني ونهائي المونديال

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم، ان زهاء 110 الف عنصر شرطة ودرك سينشرون في فرنسا في مناسبة حلول العيد الوطني ونهائي المونديال الذي يخوضه المنتخب الوطني الفرنسي مع كرواتيا.

وقال خلال مؤتمر صحافي: “كل شيء يطبق لكي يتمكن الفرنسيون من عيش لحظات الاحتفال وهم يشعرون تماما بالامان رغم اطار التهديد الذي لا يزال قائما على اعلى مستوى”.

واضاف كولومب ان التعبئة ستشمل أيضا زهاء 44 الف رجل اطفاء.

واوضح “انه اجراء ذو حجم استثنائي، لا يمكننا تعبئة عدد اكبر مما قمنا به لنهاية هذا الاسبوع”.

وتحيي فرنسا عيدها الوطني في 14 تموز، وينظم نهائي كأس العالم لكرة القدم الاحد في موسكو حيث يخوض المنتخب الوطني الفرنسي المباراة النهائية في مواجهة كرواتيا.

وتعيش فرنسا وسط تهديد مستمر منذ بداية كانون الثاني 2015 اثر موجة اعتداءات متطرفة اوقعت 246 قتيلا.

والى جانب عناصر الامن من الشرطة والدرك، ستتم تعبئة 143 من الوحدات الجوالة خلال نهاية الاسبوع هذه.

وسيتم نشر 12 الف عنصر امن في منطقة باريس في 13 تموز و14 و15 منه.

وتعيد الاحتفالات باليوم الوطني الى الاذهان الاعتداء الارهابي الذي ادى الى مقتل 86 شخصا دهسا بشاحنة في مدينة نيس الساحلية في 14 تموز 2016.