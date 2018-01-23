فرنسا تفرض عقوبات على 3 شركات لبنانية تدعم الكيماوي السوري

عُقد مؤتمر دولي في باريس الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن 26 دولة وثلاث منظمات انسانية، لإطلاق مبادرة دولية لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيماوية في سوريا والردّ على استخدام روسيا لحق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي.

وعلى هامش ملف الهجمات الكيماوية في سوريا جمدت فرنسا أصول خمس وعشرين هيئة ومسؤولي شركات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين يشتبه في مساهمتهم ببرنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ.

وفرضت فرنسا عقوبات جديدة على هيئات وشركات عدة متخصصة في استيراد وتوزيع المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة من بينها ثلاث شركات من لبنان.

في بيروت:

-قطرنجي للاكترونيات

-أن كي ترونيكس Nktronics

-إيه بي سي للشحن ABC

في دمشق: مجموعة الأنظمة الإلكترونية

في باريس:

– سمارت غرين باوكسر Smart Green Powxer

– لوميير اليزيه Lumière Elysées

– سمارت بيغاسوس Smart Pegasus

إلا ان العقوبات الفرنسية التي تفرض قيوداً على مزاولة النشاط التجاري، لم تستهدف اي مسؤول في النظام السوري، وهذا الامر بررته فرنسا بأنها لا تملك المعلومات الكافية لذلك.

وخلال الاجتماع اتهم وزير الخارجية الاميركية ريكس تيلرسون نظام بشار الاسد بأنه يواصل استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية، محملاً روسيا مسؤولية عدم وضع حد لهذه الافعال.

اما نظيره الفرنسي جان ايف لودريان فاتهم النظام السوري بانتهاك القانون الدولي واستخدام السلاح الكيماوي، وبعدما اقرّ بفشل المجتمع الدولي في إيجاد توافق لإدانة تلك الهجمات في سوريا طالب لودريان بمنع استخدام السلاح الكيماوي في كل العالم.

يذكر أنه محققي الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية توصلوا الى خلاصة مفادها ان النظام السوري مسؤول عن 4 منها، من بينها هجوم بغاز السارين أوقع 80 قتيلاً على الاقل في 4 نيسان 2017 في خان شيخون.