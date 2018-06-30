فرنسا تطيح بالأرجنتين وميسي من كأس العالم

ودّع ​منتخب الأرجنتين​ منافسات ​بطولة كأس العالم 2018​ بشكل رسمي، بعد الخسارة اليوم على يد منتخب ​فرنسا​ بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة مثيرة إحتضنتها مدينة ​كازان​ الروسية، لينتهي حلم ​ليونيل ميسي​ بحمل كأس العالم في الـ15 من شهر تموز الجاري، حيث ستقام المباراة النهائية، خصوصاً وأن هذه البطولة ستكون وبنسبة كبيرة الأخيرة لنجم برشلونة مع التانغو.

وإفتتح ​الديوك​ التسجيل عن طريق أنطوان غريزمان من ركلة جزاء في الدقيقة 13، وفي الدقيقة 41 عدّل أنخيل ديماريا النتيجة بتسديدة رائعة. وفي الشوط الثاني أضاف ميرسادو الهدف الثاني للتانغو بالدقيقة 48، قبل أن ترد فرنسا بثلاثة أهداف، وقعها ​بنيامين بافارد​ و​كيليان مبابي​ (هدفين) الذي قدّم مباراة كبيرة بأداء عالٍ ولافتٍ. وفي الثواني الأخيرة سجل ​سيرجيو أغويرو​ للأرجنتين، لينتهي اللقاء بنتيجة 4-3.