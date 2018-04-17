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فرنسا ترجح أنه تم إخفاء أدلة من موقع الهجوم بالكيماوي في دوما
فرنسا ترجح أنه تم إخفاء أدلة من موقع الهجوم بالكيماوي في دوما
فى:
17 أبريل 2018, 13:58
فى:
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فرنسا ترجح أنه تم إخفاء أدلة من موقع الهجوم بالكيماوي في دوما
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