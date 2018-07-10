فرنسا الفائزة على بلجيكا الى نهائي المونديال للمرة الثالثة في تاريخها

تأهلت فرنسا للمباراة النهائية لكأس العالم ال21 التي تختتم الاحد في ملعب “لوجنيكي” بالعاصمة الروسية موسكو، بفوزها على بلجيكا 1-0، مساء اليوم في سان بطرسبورغ في اولى مباراتي الدور نصف النهائي.

وسجل اصابة الفوز الفرنسية الظهير الايسر لنادي برشلونة الاسباني سامويل اومتيتي برأسه في الدقيقة 51 متطاولا لكرة من ضربة ركنية، اودعها على يسار الحارس تيبو كورتوا.

وهذه المركزالثالثة تبلغ فيها فرنسا النهائي المونديالي الثالث في تاريخها بعد أول توجت فيه بلقبها الوحيد (1998 على أرضها ضد البرازيل 3-صفر بقيادة مدربها الحالي ديدييه ديشان)، والثاني في مونديال 2006 خسرته بضربات الترجيح أمام ايطاليا.

في حين كبت بلجيكا للمرة الثانية عند حاجز الدور نصف النهائي، بعدما خسرت مرة اولى في 1986 في المكسيك امام الارجنتين بإصابتين سجلهما دييغو مارادونا.

وتلتقي فرنسا في المباراة النهائية الساعة السادسة عصر الاحد،الفائز من ثانية نصف النهائي بين انكلترا وكرواتيا اللذين يلتقيان مساء غد الاربعاء في ملعب “لوجنيكي” بالعاصمة موسكو.

الوكالة الوطنية