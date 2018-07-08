فرناندينيو مهدد بالقتل

يعيش لاعب مان سيتي الانكليزي ومنتخب البرازيل فرناندينيو لحظات عصيبة بعد تسببه في خروج السامبا من منافسات كأس العالم .
وسجل فرناندينيو هدفا بالخطأ في مرماه ليساهم في فوز بلجيكا على البرازيل 2-1 في دور الثمانية لمونديال 2018 .
وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أن اللاعب البرازيلي تعرض لهجوم عنصري شديد من جماهير بلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وأوضحت أن الجماهير البرازيلية شبهت فرناندينيو بالقرد ووصل الأمر بالبعض إلى تهديده بالقتل .
ولفتت أيضا إلى أن والدة اللاعب اضطرت لإغلاق حسابها الرسمي على شبكة إنستغرام هربا من الإهانات الشديدة
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