فرناندينيو مهدد بالقتل

يعيش لاعب مان سيتي الانكليزي ومنتخب ​البرازيل​ ​فرناندينيو​ لحظات عصيبة بعد تسببه في خروج السامبا من منافسات ​كأس العالم​ .

وسجل فرناندينيو هدفا بالخطأ في مرماه ليساهم في فوز بلجيكا على البرازيل 2-1 في ​دور الثمانية​ ل​مونديال 2018​ .

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أن اللاعب البرازيلي تعرض لهجوم عنصري شديد من جماهير بلاده عبر ​مواقع التواصل الاجتماعي​ .

وأوضحت أن الجماهير البرازيلية شبهت فرناندينيو بالقرد ووصل الأمر بالبعض إلى تهديده بالقتل .

ولفتت أيضا إلى أن والدة اللاعب اضطرت لإغلاق حسابها الرسمي على شبكة إنستغرام هربا من الإهانات الشديدة