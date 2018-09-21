فرقاء الانتاج يستعدون للتصعيد

صورة سوداوية يلتقطها اللبنانيون للحالة الإقتصادية والمعيشية، مع كل تأخير في تشكيل الحكومة..

ففي الوقت الذي يتلهى به البعض في اطماعهم الوزارية، تنهار العديد من المؤسسات والشركات، مع ما يسبب ذلك من بطالة لم تعد تحتمل.

الوضع الإقتصادي سيء ويزداد سوءا، وعليه، جاء لقاء “معا للحفاظ على الوطن”، الذي دعا إليه الإتحاد العمالي العام يوم الثلاثاء المقبل، والذي تشارك فيه الهيئات الإقتصادية ونقابات المهن الحرة.

وحتى يوم اللقاء، اجتماعات متواصلة لتحديد التحرك المرتقب، الذي يأمل منه أن يوعي معرقلي تشكيل الحكومة على خطورة ما يقترفون.

تقرير: ناهد يوسف