فرعون التقى لجنة مالكي الأبنية القديمة في بيروت

استقبل وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون لجنة مالكي الأبنية القديمة في بيروت. وشكرت اللجنة بعد اللقاء الوزير فرعون وعبرت عن استيائها من مشروع القانون المعد من وزارة الثقافة الذي يمس بنظرهم حقوق الملكية الفردية التي هي مقدسة بحسب الدستور اللبناني.

كما طالبت الوزير فرعون والحكومة ب “إحالة هذا المشروع اولا الى مجلس شورى الدولة لتبيان عدم إمكانية تطبيقه في صيغته الراهنة، ومن ثم التريث في إقرار المشروع قبل الاجتماع بهم لأن لديهم مطالب محقة وحلول واقتراحات ترضي جميع الفرقاء المعنيين بالقانون”.