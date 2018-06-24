فرحة عامرة غمرت النساء السعوديات بعد السماح لهم بقيادة السيارات

فرحة عامرة غمرت الفتيات والنساء السعوديات مع بدء العمل بالأمر الملكي الذي اجاز لهنّ قيادة السيارات.

منذ منتصف ليل السبت الاحد، ضاقت شوارع المملكة بالسعوديات اللواتي بدأن ممارسة حقوقهن بقيادة سياراتهن للمرة الاولى.

هي لحظة تاريخية كما اجمعت السعوديات على وصفها… لحظة تسابقت وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية لتوثيقها.

من جهته واكب الامير الوليد بن طلال ابنته ريم في جولتها الاولى بالسيارة برفقة حفيداته في شوارع الرياض، وذلك بعد دخول القرار الملكي حيز التنفيذ.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية كثفت الاجهزة السعودية فعاليات التوعية بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور بهدف تعريف السيدات على قواعد الأمن والسلامة المرورية، وكسر حاجز الخوف والرهبة لديهن.

القرار الملكي الذي اصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في السادس والعشرين من ايلول الماضي، يسمح للنساء اعتبارا من سن الثمانية عشر، بإجراء امتحان للحصول على رخصة القيادة، كما يجيز للسعوديات قيادة الشاحنات والدراجات النارية، والعمل كسائقات أجرة كونه يساويهم بالذكور تماما.

ويتوقع أن يكون لقرار السماح للمرأة بالقيادة تأثير اجتماعي واقتصادي في المجتمع السعودي، كما يرجح أن ترتفع مبيعات السيارات خلال العام الجاري بنسبة عشرة في المئة.