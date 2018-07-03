فرار هوليودي من السجن لابرز المجرمين الفرنسيين رضوان فايد

هي مشاهد تشبه الى حد كبير انتاج هوليوود، في قلب العاصمة الفرنسية باريس، مروحية ومسلحون يحطون في سجن رييو يحملون احد المساجين ويفرون به الى منطقة قريبة،

انه رضوان فايد احد ابرز المجرمين المعروفين في فرنسا، والذي كان يقضي عقوبة السجن لإدانته بارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح.

وقد عثرت الشرطة الفرنسية على المروحية على بعد 60 كيلومترا من موقع السجن فيما تتواصل عمليات البحث عن فايد ومساعديه.

طبعاً هي ليست المرة الاولى التي يهرب فيها فايد من السجن، ففي العام 2013 تمكن من الهرب بعد أقل من نصف ساعة من وصوله إلى سجن Séquedin في شمال فرنسا خارج مدينة ليل، واحتجز أربعة من حراس السجن رهائن كدروع بشرية وفجّر عددا من أبواب السجن، واستطاعت الشرطة اعتقاله بعد ستة أسابيع.

وكتب فايد في عام 2009 كتابا عن نشأته في باريس وكيف احترف الجريمة، وبالرغم من قوله في الكتاب انه خرج من عالم الاجرام الّا انه ادين بمسؤوليته عن حادث سطو ارتكبه عام 2010 أسفر عن مقتل شرطية.

اشارة اخيراً الى ان اللص الفار، فرنسي من اصول جزائرية، وحكم عليه مرّات عدة بالسجن، وعرف في تسعينيات القرن الماصي بادارته عصابة ارتكبت جرائم سطو مسلح وابتزاز في العاصمة الفرنسية.