فرار موقوف فلسطيني من مستشفى رفيق الحريري الحكومي

ذكرت مصادر فلسطينية في مخيم عين الحلوة ان الموقوف الفلسطيني محمد جمال حمد الذي كان يخضع للعلاج تحت حراسة امنية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت تمكن من الفرار والعودة الى المخيم. كما اكدت أن وسطاء في المخيم يقومون بمساع مساع من اجل إعادة تسليمه الى السلطات اللبنانية.

وكانت عائلة حمد سلمته لمخابرات الجيش اللبناني في صيدا قبل حوالي شهر، على خلفية تسببه بالإشكال الذي أدى الى اندلاع اشتباكات في عين الحلوة بين حركة “فتح” وعناصر اسلامية متشددة في 9 شباط الماضي واسفرت عن سقوط قتيل وجريحين. فنقل حمد فور تسليمه حينها الى احدى مستشفيات صيدا ثم الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت تحت حراسة مشددة كونه كان يعاني من اثار جروح اصيب بها في الاشكال نفسه.