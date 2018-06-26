فتفت ممثلا الحريري في احتفال الهيئة العربية مكافحة المخدرات: آفة خطيرة على مجتمعنا عموما والشباب

استضافت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي احتفال الهيئة العربية لمكافحة المخدرات والهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات والشباب اللبناني للتنمية والذي أقيم لاشهار الهيئة العربية لمكافحة المخدرات في قاعة الغرفة الكبرى، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا بالنائب سامي فتفت، وفي حضور سامي رضا ممثلا وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال محمد كبارة، العميد جورج رزق ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، النائب السابق أحمد فتفت، الدكتور مصطفى الحلوة ممثلا النائب السابق محمد الصفدي، العقيد فواز محفوض ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي العماد عماد عثمان، العقيد عبد الرزاق مالطي ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الرائد ميشال فارس ممثلا المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين ورئيس الغرفة توفيق دبوسي وضيوف عرب.

فتفت

وألقى النائب فتفت كلمة قال فيها: “شرفني الرئيس سعد الحريري بتمثيله بافتتاح المؤتمر العربي بعنوان اشهار الهيئة العربية لمكافحة المخدرات، ناقلا اليكم تحيات دولته وتقديره للجهود المبذولة ومحبته الكبيرة التي لا تخفى على أحد لمدينة طرابلس التي تحتضن هذه الافتتاحية”.

أضاف: “انه لمن دواعي سروري ان اقف أمام هذه الكوكبة من الشخصيات العربية واللبنانية في هذا الصرح وما يحمل من رمزية لمدينة طرابلس التي كانت مركزا تجاريا هاما، آملين أن تعود هذه المدينة ملتقى التجارة الإقليمية والمحلية”.

وتابع: “إن مدينة طرابلس الفيحاء أثبتت انها عصية على المحن كافة وذلك بدعم علمائها وأبنائها الطيبين الذين ما زالوا يحافظون على القيم الإنسانية الأصيلة، بالإضافة إلى التآلف القوي بين ابنائها الذين يشكلون عائلة واحدة. الشكر الكبير للجهة المضيفة غرفة طرابلس في لبنان الشمالي بشخص رئيسها توفيق دبوسي. الشكر موصول إلى الجهات المنظمة لهذا المؤتمر من هيئات معاونة فيما بينها، والشكر الأكبر للضيوف العرب واللبنانيين من الأساتذة المحاضرين على جهودهم الحثيثة. وبالمناسبة هذه لا يسعني إلا أن اثني على دقة وأهمية الاختيار لموضوع هذا المؤتمر الذي نحن بصدده لما تشكل آفة المخدرات من خطورة على مجتمعنا عموما وعنصر الشباب خصوصا”.

وختم متمنيا “النجاح الكبير لهذا المؤتمر والوصول إلى الأهداف النبيلة التي يرمي اليها”.

ثم أقيم حفل كوكتيل قبل أن ينتقل المشاركون إلى الضنية.