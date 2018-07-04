فتفت: الجميع بانتظار تشكيل الحكومة فالبلد ليس بألف خير

استبشر النائب سامي فتفت، في حديث إذاعي “خيرا على صعيد تشكيل الحكومة في ضوء اللقاءات التي تحصل بين القيادات السياسية”، مشيرا الى أن “الجميع بانتظار تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن فالبلد ليس بألف خير”.

واعتبر أن “العقد في طريقها الى الحلحلة والرئيس المكلف سعد الحريري يقوم بجهد لافت لانجاز التشكيلة”، متمنيا أن “يحصل التفاوض في الغرف المغلقة وليس في العلن”.

وعن عقدة تمثيل السنة من خارج عباءة “تيار المستقبل”، اعتبر فتفت أن “للقاء رؤساء الحكومات السابقين الذي عقد في بيت الوسط في حضور الرئيس نجيب ميقاتي رمزية”، لافتا الى أن “من يمثل السنة في لبنان هو الرئيس سعد الحريري وله من موقعه حرية التصرف في توزيع الحقائب”، ومعتبرا أن “لقاء عون – جنبلاط ضروري وكان يجب ان يحصل سابقا”.