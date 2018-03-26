فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات المصرية.. والسيسي يصوت

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح الاثنين، أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية التي تقام على مدار 3 أيام.

ويقتصر عدد المرشحين على اثنين هما الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح.

وعرض التلفزيون المصري لقطات ظهر فيها السيسي وهو يدلي بصوته داخل إحدى اللجان الانتخابية في مصر الجديدة، في الدقيقة الأولى بعد فتح مراكز الاقتراع.

وينافس السيسي في هذه الانتخابات موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح.

ووسط ترجيحات بفوز الرئيس الحالي، ينصب التركيز على نسبة المشاركة، إذ يحق لأكثر من 60 مليون ناخب، من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، الإدلاء بأصواتهم.

وتجري الانتخابات على ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لقرابة 60 مليون ناخب من إجمالي 100 مليون مصري، هم عدد سكان البلد العربي الأكبر ديموغرافياً، للإدلاء بأصواتهم. وقد جرت انتخابات الخارج في 23 إلى 25 من مارس/آذار الجاري.

ويشمل التصويت 367 لجنة عامة، تندرج تحتها 13 ألفا و706 لجان فرعية، موزعة على كافة محافظات مصر، تحت إشراف 18 ألف قاض، بواقع قاض لكل صندوق، بخلاف 110 آلاف من الموظفين الإداريين.

وكانت الحكومة المصرية قد أنهت كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنظيم أعمال التأمين للانتخابات، وتوفير المناخ الآمن خلال عمليات الاقتراع، حيث تشترك القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش المصري نشر قواته بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، تخصيص 350 ألف ضابط وفرد شرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين الانتخابات.

وتأتي الانتخابات بعد يومين من التفجير الإرهابي الذي نجا منه مدير أمن الإسكندرية، والذي أودى بحياة شرطيين إضافة إلى 7 إصابات.