فتاة تفتح فمها للمرّة الأولى منذ 30 عاماً

تمكنت امرأة يمنية تدعى فاطمة، من فتح فمها والاستمتاع بالطعام بعد ان كانت تعيش على السوائل منذ ولادتها .

وكانت فاطمة تعاني من مرضٍ صعب ونادر، معروف باسم Temporomandibular ، وهو حالة يندمج فيها مفصل الفك بالجمجمة، ويسببها أحياناً ورم يتضخم بالفك، فيبقى الفم مغلقاً إلى درجة أن قدرة المصاب على الكلام وتناول الطعام تضعف وتصبح صفراً في بعض الحالات، وهو ما كانت فاطمة تعانيه منذ كانت بعمر الأشهر الأولى بعد ولادتها.

وأجرى العملية طبيب هندي متخصص بمرضها يدعى J.B Grade .

وعلّقت فاطمة بعد خروجها من المستشفى : “العملية الجراحية لم تسمح لي بفتح فمي فقط، بل بفتح أبواب الحياة كلها أمامي”، وفق تعبيرها.

واستمرت العملية الجراحية 4 ساعات، وتمت إزالة الورم وحين استعادت فاطمة وعيها بعد العملية، استطاعت تحريك فمها وفتحه بشكل طبيعي.

وقالت فاطمة بحسب ما نقلت عنها وكالة SWNS البريطانية للأنباء: “أريد أن أصرخ ليعلم العالم باستعادتي لفمي، وأريد التواصل مع الناس” ثم شكرت من شخصوا حالتها وعالجوها، خصوصا الجراح الذي سبق وأعاد لأحدهم فمه المغلق بعملية جراحية أجراها قبل أسبوع.

المصدر: سيدتي