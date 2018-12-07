فايد: ما نقل عن رئيس الجمهورية من تحديد مهلة للحريري كلام جرائد

رأى عضو المكتب السياسي في تيار “المستقبل” راشد فايد أن ما نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون بأن أمام الرئيس سعد الحريري مهلة من ناحية العرض عليه صيغة حكومية من 32 وزيرًا وفي حال رفض الرئيس الحريري السير بهذا الطرح فما عليه سوى الاعتذار” هو كلام جرائد، وقال في حديث إلى تلفزيون “المستقبل” “اذا كان لدى رئيس الجمهورية هكذا موقف وما عرف عنه من جرأة ومن وضوح فيمكن له ان يعلن موقفه هذا علنا، ويمكن ان يتحدث مع رئيس الحكومة في ذلك، وأضاف “اعتقد ان هذا الامر هو بالون اختبار اضافي مثل البالونات الاخرى وما علق في الذهن هو ما قيل رسميًا عن لسان رئيس الجمهورية ونقطة على السطر وكما قال عن النواب الستة بأنه تكتيك يضر باستراتيجية العهد” .

وعن امكان قبول الرئيس الحريري بصيغة ال32 وزيرًا للحكومة الجديدة قال فايد “مبدئيا لا اعتقد ذلك ولكن بالسياسة ليس هناك من شيء نهائي ولا شيء حاسم طالما ان الامور لا تزال قيد النقاش” .

ورأى فايد أن “عدم تسهيل ولادة الحكومة والتشديد على العقدة الكاذبة المتمثلة بالنواب الستة يساعد على ابقاء لبنان معلقا بين الاستقرار واللااستقرار وهذا يخدم طهران لان مثل هذا الامر يصبح ورقة مساومة على تشكيل الحكومة ثم ورقة مساومة في البيان الوزاري وورقة مساومة على أمور اخرى وهذا يقوي الاوراق الايرانية السياسية في التعاطي مع الاميركيين”.

وردا على سؤال هل الوقت اليوم مناسب للدعوة الى طاولة حوار من اجل بحث الاستراتيجية الدفاعية

قال “اخاف ان يكون الوقت قد اصبح متاخرا خصوصا ان التطورات التي تحصل على الحدود لناحية بناء الانفاق والزجل السياسي بين اسرائيل ولبنان والتطورات التي تشهدها التحركات السياسية الاسرائيلية…لن تؤدي الى استراتيجية دفاعية، في وقت يجب ان يكون هناك حكومة لبحث هذه الاستراتيجية واليوم لا يوجد حكومة ولا وزارة ومن سيبحث بهذه الاستراتيجية في ظل غياب الحكومة؟ .