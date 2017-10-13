فالكه يعترض على كل الاتهامات الموجهة إليه

نفى الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالكه كل الاتهامات الموجهة إليه وإلى الرئيس التنفيذي لمجموعة “beIN” القطري ناصر الخليفي من القضاء السويسري في تحقيق بشأن بيع حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم ، بحسب محاميه .
وصرح المحامي ستيفان سيكالدي لوكالة فرانس برس بعد الاستماع إلى موكله قائلا :”موكلي غادر مكتب المدعي العام حيث تم الاستماع إلى شهادته طوال اليوم ، خرج حراً ولا توجد أي تدابير قسرية بحقه ولم يدفع أي كفالة”.
وأضاف :”لقد اعترض على كل الاتهامات الموجهة إليه”.
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