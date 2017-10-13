فالكه يعترض على كل الاتهامات الموجهة إليه

نفى الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم ​جيروم فالكه​ كل الاتهامات الموجهة إليه وإلى الرئيس التنفيذي لمجموعة “beIN” القطري ناصر الخليفي من القضاء السويسري في تحقيق بشأن بيع حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم ، بحسب محاميه .

وصرح المحامي ستيفان سيكالدي لوكالة فرانس برس بعد الاستماع إلى موكله قائلا :”موكلي غادر مكتب المدعي العام حيث تم الاستماع إلى شهادته طوال اليوم ، خرج حراً ولا توجد أي تدابير قسرية بحقه ولم يدفع أي كفالة”.

وأضاف :”لقد اعترض على كل الاتهامات الموجهة إليه”.