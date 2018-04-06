فالفيردي يثير الشكوك حول ميسي

أشاد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بخصمه ليجانيس، قبل مواجهة الفريقين في الجولة الـ31 من الليجا، غدًا السبت، على ملعب كامب نو.

وقال فالفيردي عن المنافس، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي، الذي نقلته صحيفة “ماركا” المدريدية: “لديهم الكثير من الحماس، ويتمتعون بموسم جيد، فزنا هناك 3-0، وواجهنا العديد من الصعوبات”.

وتابع: “لم أشاهد فريقًا فاز عليهم بسهولة في ملعبهم، أتوقع مباراة صعبة غدًا، لكن ما يهم هو الثلاث نقاط، لأننا بحاجة لـ15 نقطة لنكون أبطالًا”.

وعن إمكانية معادلة الرقم التاريخي لريال سوسيداد، بعدم الخسارة في 38 مباراة بالليجا، قال: “لا نفكر في هذه الأرقام، لكنها مهمة، ولتحقيقها يجب علينا الفوز أو التعادل غدًا، سنرى ما سيحدث”.

وحول الحالة البدنية للاعبيه، قال المدرب: “بعض اللاعبين يعانون من عدم الراحة، مثل ميسي.. سوف نقيم ذلك بعد التدريبات”.

وأضاف: “نتوقع دائمًا أن يسير كل شيء على ما يرام، علينا أن نواجه المباريات الواحدة تلو الأخرى، مع صنع العديد من الفرص، والتفوق على المنافس”.