فالفيردي : هزيمة روما علمتنا الكثير ولا اخاف على مستقبلي

اكد مدرب برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي إنه لا يشعر بأي قلق أو شك فيما يتعلق بمستقبله مع الفريق وإنما يحظى بالدعم والمساندة رغم خروج الفريق من ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا امام روما الايطالي .
وأشار فالفيردي في المؤتمر الصحافي لفريقه قبل مباراته المرتقبة أمام فالنسيا في الليغا : “مع تعرض الفريق لهزيمة كهذه، وبعد فترة طويلة بلا هزائم يجب أن نتحدث بحرية عن كل شيء. قضينا وقتاً بلا هزائم حتى تعرضنا لمثل هذه الهزيمة ولكننا تعرضنا لها ويجب أن نعترف بهذا ونتعامل معه”.
وقال : “إنني بحال جيدة. ليست اللحظة الأسوأ في مسيرتي الكروية ولكنها سيئة نحن هنا جميعاً لنحقق الفوز وعندما نتعرض للهزيمة تكون هذه هي اللحظة التي يجب أن نتحد فيها” .
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