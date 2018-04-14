فالفيردي : هزيمة روما علمتنا الكثير ولا اخاف على مستقبلي

اكد مدرب برشلونة الإسباني إرنستو ​فالفيردي​ إنه لا يشعر بأي قلق أو شك فيما يتعلق بمستقبله مع الفريق وإنما يحظى بالدعم والمساندة رغم خروج الفريق من ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا امام روما الايطالي .

وأشار فالفيردي في المؤتمر الصحافي لفريقه قبل مباراته المرتقبة أمام فالنسيا في ​الليغا​ : “مع تعرض الفريق لهزيمة كهذه، وبعد فترة طويلة بلا ​هزائم​ يجب أن نتحدث بحرية عن كل شيء. قضينا وقتاً بلا هزائم حتى تعرضنا لمثل هذه الهزيمة ولكننا تعرضنا لها ويجب أن نعترف بهذا ونتعامل معه”.

وقال : “إنني بحال جيدة. ليست اللحظة الأسوأ في مسيرتي الكروية ولكنها سيئة نحن هنا جميعاً لنحقق الفوز وعندما نتعرض للهزيمة تكون هذه هي اللحظة التي يجب أن نتحد فيها” .