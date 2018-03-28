فالفيردي : ميسي لن يتأثر بهزيمة الارجنتين امام اسبانيا

أكد مدرب نادي ​برشلونة​ الاسباني إيرنستو ​فالفيردي​ انه لا يشعر بالقلق من الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق ليونيل ميسي، في أوتار الركبة، وحرمته من المشاركة مع منتخب ​الأرجنتين​ في وديتي إيطاليا و​إسبانيا​ هذا الأسبوع .

وفي حديث له ، قال فالفيردي :”صحيح ميسي يعاني من مشكلة، ولكن الأمر ليس خطيرا، نحن هادئون تماما، دعونا نرى ما ستسفر عنه الفحوصات التي سيخضع لها خلال الأيام القليلة المقبلة”.

واضاف :”ميسي لن يتأثر نفسيا بشكل سلبي بعد هزيمة الأرجنتين المهينة 1-6 أمام إسبانيا، الأرجنتين خسرت مباراة ودية، كأس العالم لم يبدأ بعد”.