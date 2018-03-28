فالفيردي : ميسي لن يتأثر بهزيمة الارجنتين امام اسبانيا

أكد مدرب نادي برشلونة الاسباني إيرنستو فالفيردي انه لا يشعر بالقلق من الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق ليونيل ميسي، في أوتار الركبة، وحرمته من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في وديتي إيطاليا وإسبانيا هذا الأسبوع .
وفي حديث له ، قال فالفيردي :”صحيح ميسي يعاني من مشكلة، ولكن الأمر ليس خطيرا، نحن هادئون تماما، دعونا نرى ما ستسفر عنه الفحوصات التي سيخضع لها خلال الأيام القليلة المقبلة”.
واضاف :”ميسي لن يتأثر نفسيا بشكل سلبي بعد هزيمة الأرجنتين المهينة 1-6 أمام إسبانيا، الأرجنتين خسرت مباراة ودية، كأس العالم لم يبدأ بعد”.
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