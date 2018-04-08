فالفيردي: لم نحصد الليجا بعد

ظهر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أمام وسائل الإعلام، للحديث بعد الفوز على ليجانيس، والتي حقق بها الفريق رقم قياسي تاريخي في الليجا.

وقال فالفيردي في حديثه الذي أبرزته صحيفة “سبورت” الإسبانية: “من يشعر أننا توجنا باللقب فهو مخطئ، لم نربح شيئًا حتى الآن، علينا أن نقاتل لبقية الموسم، لن نكون أبطالًا حتى نحصل على اللقب”.

وأشاد مدرب البلوجرانا بليونيل ميسي صاحب الثلاثية في مرمى ليجانيس، قائلا: “إنه بخير”، مضيفًا عن لاعبه عثمان ديمبلي: “إنه لاعب مميز ولديه القدرة الكاملة على العودة للخلف والانخراط في الجوانب الدفاعية، ما زال أمامه مجال للتحسن”.