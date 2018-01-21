فالفيردي : كوتينيو سيدخل اجواء الفريق في وقت قصير

أكد مدرب نادي برشلونة الاسباني إيرسنتو فالفيردي انه لا يمكنه ان يحدد تاريخا محددا للمشاركة الأولى للاعب الجديد فيليبي كوتينيو ، وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الاخيرة .
وخلال تصريحات له ، قال فالفيردي :”انا لا أحب أن أحدد تاريخا معيناً لعودة كوتينيو الى المستطيل الاخضر”.
وأضاف :”ولكن اريد ان اؤكد أن عملية تعافيه تسير بشكل جيد ، ونحن نقدر أنه في وقت قصير سيدخل أجواء الفريق”.
يذكر ان فريق برشلونة يستعد لمواجهة ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الاسباني لكرة القدم
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