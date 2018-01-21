فالفيردي : كوتينيو سيدخل اجواء الفريق في وقت قصير

أكد مدرب نادي ​برشلونة​ الاسباني إيرسنتو ​فالفيردي​ انه لا يمكنه ان يحدد تاريخا محددا للمشاركة الأولى للاعب الجديد ​فيليبي كوتينيو​ ، وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الاخيرة .

وخلال تصريحات له ، قال فالفيردي :”انا لا أحب أن أحدد تاريخا معيناً لعودة كوتينيو الى المستطيل الاخضر”.

وأضاف :”ولكن اريد ان اؤكد أن عملية تعافيه تسير بشكل جيد ، ونحن نقدر أنه في وقت قصير سيدخل أجواء الفريق”.

يذكر ان فريق برشلونة يستعد لمواجهة ​ريال بيتيس​ ضمن منافسات الجولة الـ 20 من ​الدوري الاسباني لكرة القدم​