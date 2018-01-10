فالفيردي : فريقي هو الافضل في العالم

أكد مدرب نادي ​برشلونة​ الاسباني ​إيرنستو فالفيردي​ أن فريقه هو الفريق الأفضل في العالم ، وذلك قبل مواجهة ​سيلتا فيغو​ في إياب دور الـ 16 من ​كأس ملك اسبانيا​ لكرة القدم .

وخلال تصريحات له ، قال فالفيردي :”اسلوب لعب برشلونة لم يتغير ، البارسا ما زال يلعب بأسلوبه ، هو النادي الأفضل في العالم وله أسلوبه الذي يميّزه عن باقي فرق العالم”.

وأضاف :”انا متأكد ان فريقي هو افضل فريق في العالم ، نموذج برشلونة هو نفسه كما هو الحال دائماً ، وقد ذهب برشلونة دائماً الى الميركاتو للتوقيع مع الافضل في العالم ، أو العديد منهم”.