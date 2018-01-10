فالفيردي : فريقي هو الافضل في العالم

أكد مدرب نادي برشلونة الاسباني إيرنستو فالفيردي أن فريقه هو الفريق الأفضل في العالم ، وذلك قبل مواجهة سيلتا فيغو في إياب دور الـ 16 من كأس ملك اسبانيا لكرة القدم .
وخلال تصريحات له ، قال فالفيردي :”اسلوب لعب برشلونة لم يتغير ، البارسا ما زال يلعب بأسلوبه ، هو النادي الأفضل في العالم وله أسلوبه الذي يميّزه عن باقي فرق العالم”.
وأضاف :”انا متأكد ان فريقي هو افضل فريق في العالم ، نموذج برشلونة هو نفسه كما هو الحال دائماً ، وقد ذهب برشلونة دائماً الى الميركاتو للتوقيع مع الافضل في العالم ، أو العديد منهم”.
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