فالفيردي: سنعاني أمام تشيلسي

قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إن فريقه سوف يعاني في المباراة المقبلة أمام تشيلسي الإنجليزي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي عقب الفوز على مالاجا، مساء السبت، في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية: “أنهينا المباراة بثلاث نقاط، كل شيء حدث في الشوط الأول، سجلنا هدفين، كنا نلعب أمام 10 لاعبين من الشوط الأول أيضًا، الشوط الثاني كان مختلفًا، نفكر الآن بمباراة الأربعاء”.

وأضاف: “تنتظرنا مواجهة شرسة أمام تشيلسي، كما كانت في مباراة الذهاب، فهو فريق قوي، ويدافع بشكل مميز للغاية، لدينا آمال كبيرة، وأعتقد أننا سنعاني أمامهم”.