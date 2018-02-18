فالفيردي : ايبار خصم صعب وعانينا للفوز

تحدث مدرب نادي ​برشلونة​ إرنيستو ‏فالفيردي واكد أن فريقه خاض مباراة صعبة للغاية أمام ​إيبار​ لأنه فريق جيد جدًا وأن المستويات كانت قريبة .

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة : “‏عندما أصبح هناك نقص عددي أصبحت المباراة أسهل بعض الشيء ولكن بالمجمل كانت معقدة للغاية”.

وأضاف: “‏كان من المهم جداً أن نكون قادرين على العودة لنمط الفوز بعد تعادلين متتاليين أمام فريق مثل إيبار الذي يعيش لحظة ممتازة”.

يذكر ان البرشا حقق الفوز على ايبار بنتيجة 2 – 0 قبل مواجهة تشيلسي في ​دوري الابطال​ .