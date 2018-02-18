فالفيردي : ايبار خصم صعب وعانينا للفوز

تحدث مدرب نادي برشلونة إرنيستو فالفيردي واكد أن فريقه خاض مباراة صعبة للغاية أمام إيبار لأنه فريق جيد جدًا وأن المستويات كانت قريبة .
وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة : “عندما أصبح هناك نقص عددي أصبحت المباراة أسهل بعض الشيء ولكن بالمجمل كانت معقدة للغاية”.
وأضاف: “كان من المهم جداً أن نكون قادرين على العودة لنمط الفوز بعد تعادلين متتاليين أمام فريق مثل إيبار الذي يعيش لحظة ممتازة”.
يذكر ان البرشا حقق الفوز على ايبار بنتيجة 2 – 0 قبل مواجهة تشيلسي في دوري الابطال .
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