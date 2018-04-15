أكد مدرب نادي ​برشلونة​ الاسباني إيرنستو ​فالفيردي​ ان الفريق الكتالوني خيب آمال الكثير من الجماهير، بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد روما الإيطالي .

وفي حديث له ، قال فالفيردي :”انتصارنا على ​فالنسيا​ كان مهمًا، 3 نقاط من ذهب، كان أسبوعًا صعبًا وأثر على كل شيء، كان لدينا الشعور بأننا خيبنا الأمل للجماهير ونريد إسعادهم”.

وأضاف :”لا زال لدينا عدة أشياء لنفوز بها، الآن علينا تحقيق الهدف، في بعض الأحيان، تكون البيئة في النادي، محبطة، خاصة عندما تكون لديك هزيمة، مثل الثلاثاء الماضي، كان علينا أن نواجه ما حدث، يجب أن أقدم التهنئة للاعبي برشلونة، بعد تجاوز فالنسيا، لأنه ليس بالأمر السهل”.