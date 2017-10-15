فالفيردي: المشاعر إيجابية رغم التعادل

اعتبر مدرب ​برشلونة​، ​إرنستو فالفيردي​ ، ان اللقاء امام أتلتيكو مدريد في الليغا “ترك مشاعر إيجابية على الرغم من التعادل”.

واعترف المدرب بأن اللقاء “كان جيدا للجميع، لأنه كان هناك عرض عظيم”.

وقال إنه لم يطلع الى حركة لويس سواريز عندما احتفل بالهدف الذي سجله، وقال: “لا أعتقد ان لاعبي يتصرفون بطريقة غير رياضية”.

وأضاف: “الشعور إيجابي لكن كانت هناك صعوبة في الاداء داخل منطقة الجزاء، وكان الدفاع ممتازا، خلقنا المزيد من الفرص، وكان مباراة كبيرة، كل مع أسلوبه، في ملعب كبير”.