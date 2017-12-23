فالفيردي: الليغا لم تحسم بعد والريال قاتل حتى الدقائق الاخيرة من اللقاء

بعد الفوز الذي حققه فريق ​برشلونة​ الإسباني على ​ريال مدريد​ بنتيجة 3-0 علق المدير الفني للفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي على هذا الفوز مشيرا الى أن الدوري لم يحسم بعد رغم الفوز بالكلاسيكو، وتوسيع الفارق إلى 14 نقطة مع الغريم ريال مدريد.

وفي حديث نقلته صحيفة اس الاسبانية قال:”لقد حققنا الفوز على فريق كبير في ملعبه، ما زلنا في مرحلة الذهاب،وهناك الكثير من المباريات، هذا الفوز لا يعني أي شيء، كل شيء لا زال يتعين النظر فيه”.وأضاف: “حاولوا أن يمنوعنا من اللعب، كان علينا أن نلعب بشكل جيد، في الشوط الأول لم يكن لدينا الكرة، ومن ثم استطعنا السيطرة عليها، شيئا فشيئا أتت الفرص والأهداف”.

وواصل :”راكيتتش كان القيادي في اللقاء،و​بوسكيتس​ لاعب دفاعي وهو فعل الكثير من الأشياء خلال المباراة”.

و ختم :”ريال مدريد قاتل الى اخر لحظة، وكانت لدينا سيطرة على المباراة، لكننا لم نبدأ جيدا، لقد خلقوا المزيد من الخطر حتى عندما لعبوا بـ 10 لاعبين”