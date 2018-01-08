فالدانو يحمل زيدان مسؤولية ما وصل اليه الريال

حمل لاعب ​ريال مدريد​ السابق ​خورخي فالدانو​ المدير الفني للفريق زين الدين ​زيدان​ مسؤولية ما وصل اليه الفريق هذا الموسم مطالبا اياه بتصحيح الأخطاء كما فعل قبل عامين.

وفي حديث اذاعي قال: “ريال مدريد وصل إلى مرحلة صعبة وأصابت الأزمة كل شيء فيه”.وأضاف:”فنيا الفريق ليس لديه استمرارية حين تكون الكرة معه وأيضا غياب وضوح الرؤية عند الخروج بالكرة من الخلف، وهذا ما تحدث عنه زيدان، وهي ليست مشكلة صغيرة، فبفقدان الكرة يمنح الملكي الفرص السهلة للخصم”.

وتابع :”الفريق غير منظم تكتيكيا،اللاعبون الذين يملكون طاقة وطموحا يلعبون بالضغط العالي، وهناك آخرون يتحفظون أكثر ويفضلون الانتظار بعيدا في الخلف”.

وواصل:”بدنيا الفريق انهار في الشوط الثاني في المباراة أمام سيلتا فيغو،وهذا حدث ايضا في ​الكلاسيكو​ ،وزيدان جاء قبل سنوات واستطاع تغيير ديناميكية الفريق واليوم عليه تصحيح أخطائه وهو يتحمل جزءا من المسؤولية بالطبع”.

وفي نهاية حديثه تحدث عن الفارق بين ​برشلونة​ وريال مدريد””برشلونة ينجح في رفع وتيرة اللعب متى يشاء ويعود لخفضها ساعة يرى الامر متاحا وهذا ما لا نراه في ريال مدريد “.