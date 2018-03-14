فؤاد الديك سحب ترشحه في بيروت الثانية

سحب المرشح عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية فؤاد عادل الديك ترشحه من الانتخابات النيابية، معبرا عن عدم قناعته بالقانون الانتخابي الذي “قسم بيروت ورسخ الطائفية فيها”.

وقال، في بيان، إنّ “١٤ آذار هي الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً وهي التي وحدت اللبنانيين مسلمين ومسيحيين بعد الاستقلال عام ١٩٤٣، ولما كنت ومن خلال مسيرتي من عام ١٩٩٢ ولتاريخه مع خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، وقبلها كنّت من المدافعين عن بيروت في الخط الوطني والعروبي، ولما كان ترشيحي للانتخابات النيابية جاء بناءاً على طلب اهلي وأصدقائي ومحبيني في بيروت وهو لخدمتها وخدمة اَهلها”.

وأضاف الديك: “حرصي على بيروت وعلى وحدة خطها ووحدة طائفتي ومسيرة شهيدها الرفيق ورفاقه الابرار، فإنني وبهذا التاريخ ١٤ آذار ورمزيته وشهداءه جميعهم وذكرى شهداء وجرحى ٧ أيار ، أتقدم بكتابي هذا ساحباً ترشيحي من السباق الانتخابي وأهديه لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري باني مجد لبنان الحديث”.