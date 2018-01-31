غيغز : بايل لن يرحل عن الريال وهو لاعب جيد

اشار راين غيغز GIGGS المدير الفني الجديد لمنتخب ويلز الى ان لاعب ريال مدريد غاريث بايل bale لن يرحل عن الريال لانه يشعر بسعادة كبيرة مع الملكي ويريد الاستمرار لفترة طويلة.
وفي حديث نقلته صحيفة ماركا الإسبانية قال غيغز:” بايل لاعب عظيم بكل تأكيد ، فهو أحد اللاعبين الأفضل في تشكيلتنا بالمنتخب خلال الشهور الماضية”.واضاف:” بايل يعرف ماذا يجب ان يفعل في الملعب،انه قائد كبير وهو قد أظهر قدراته داخل صفوف ريال مدريد”.
وعن رحيله عن الريال ختم بالقول :”بايل سعيد في الريال وهو لن يرحل عنه الادارة تحترمه وعليه اثبات ما لديه من امكانيات الى جماهير الفريق”.
Powered By Future Television s.a.l