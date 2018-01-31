غيغز : بايل لن يرحل عن الريال وهو لاعب جيد

اشار ​راين غيغز​ GIGGS المدير الفني الجديد ل​منتخب ويلز​ الى ان لاعب ​ريال مدريد​ ​غاريث بايل​ bale لن يرحل عن الريال لانه يشعر بسعادة كبيرة مع الملكي ويريد الاستمرار لفترة طويلة.

وفي حديث نقلته صحيفة ماركا الإسبانية قال غيغز:” بايل لاعب عظيم بكل تأكيد ، فهو أحد اللاعبين الأفضل في تشكيلتنا بالمنتخب خلال الشهور الماضية”.واضاف:” بايل يعرف ماذا يجب ان يفعل في الملعب،انه قائد كبير وهو قد أظهر قدراته داخل صفوف ريال مدريد”.

وعن رحيله عن الريال ختم بالقول :”بايل سعيد في الريال وهو لن يرحل عنه الادارة تحترمه وعليه اثبات ما لديه من امكانيات الى جماهير الفريق”.