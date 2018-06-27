غياب الجماهير عن استقبال المنتخب المصري بمطار القاهرة

وصلت بعثة ​المنتخب المصري​ الى القاهرة قادمة من مدينة فولغوغراد الروسية التي استضافت مباراة ​الفراعنة​ مع ​السعودية​ في الجولة الثالثة والأخيرة للمنتخبين بكأس العالم بعد أن ودعا المسابقة اثر الهزيمة أمام ​روسيا​ و​الاوروغواي​ اللذين تأهلا لدور الـ 16 عن المجموعة الاولى .

وشهد مطار القاهرة الدولي غياب تام للجماهير عن استقبال البعثة بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في المونديال فيما تواجدت قوات الأمن بمحيط المطار لتأمين وصول البعثة .

وخسرت مصر أمام السعودية بنتيجة 1- 2 في ختام دور المجموعات لينهي ​المنتخب السعودي​ مشواره في المونديال بالمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ، بينما ظل رصيد ​منتخب مصر​ خاليا من النقاط في المركز الرابع والأخير.