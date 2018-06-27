غياب الجماهير عن استقبال المنتخب المصري بمطار القاهرة

وصلت بعثة المنتخب المصري الى القاهرة قادمة من مدينة فولغوغراد الروسية التي استضافت مباراة الفراعنة مع السعودية في الجولة الثالثة والأخيرة للمنتخبين بكأس العالم بعد أن ودعا المسابقة اثر الهزيمة أمام روسيا والاوروغواي اللذين تأهلا لدور الـ 16 عن المجموعة الاولى .
وشهد مطار القاهرة الدولي غياب تام للجماهير عن استقبال البعثة بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في المونديال فيما تواجدت قوات الأمن بمحيط المطار لتأمين وصول البعثة .
وخسرت مصر أمام السعودية بنتيجة 1- 2 في ختام دور المجموعات لينهي المنتخب السعودي مشواره في المونديال بالمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ، بينما ظل رصيد منتخب مصر خاليا من النقاط في المركز الرابع والأخير.
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