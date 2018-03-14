غيابات بالجملة عن صفوف النجمة في مواجهة الانصار

كشفت صفحة نادي ​النجمة​ الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن اصابات الفريق قبل مباراتهم المهمة اما ​الانصار​ يوم السبت القادم في الجولة ال 20 من ​الدوري اللبناني لكرة القدم​ ، حيق قال طبيب الفريق مازن الاحمدية ان كابتن الفريق علي حمام خضع لصورة مغناطيسية اظهرت تمزق بالعضلة بدرجة A (درجة خفيفة) و هو يتابع العلاج في العيادة لتسريع عودته الى التمارين مع احتمال غيابه عن مباراة الانصار.

وقال د. الاحمدية ان هناك اصابات خفيفة لكل من قاسم الزين، داركو وعلي سلمان وهي قيد المعالجة و قد شاركوا بالتمارين الصباحية لليوم الثلاثاء على ملعب النجمة.