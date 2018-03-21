غونزاليس يستعد للدخول في عالم التدريب

اقترب اسطورة ​كرة القدم الاسبانية​ ​راوول غونزاليس​ من الحصول على شهادة تدريب ، حيث اشارت صحيفة ​الماركا​ الاسبانية الى ان الجميع كان يعلم ان مستقبل اللاعب الاسباني كان معروفاً بعد اعلان اعتزاله لكرة القدم عام 2015 ، حيث دخل غونزاليس في حصص تدريبية خلال وجوده مع نادي السد القطري من اجل الحصول على شهادة تدريب ، والتي سيحصل عليها خلال شهر نيسان من ​الاتحاد الاسباني لكرة القدم​ . علماً ان مركز راوول غونزاليس محجوز في اكاديمية ​ريال مدريد​ بعد ترك ​سانتياغو​ سولاري لكاسيا ، ليكون غونزاليس افضل بديل له .