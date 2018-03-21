غونزاليس يستعد للدخول في عالم التدريب

اقترب اسطورة كرة القدم الاسبانية راوول غونزاليس من الحصول على شهادة تدريب ، حيث اشارت صحيفة الماركا الاسبانية الى ان الجميع كان يعلم ان مستقبل اللاعب الاسباني كان معروفاً بعد اعلان اعتزاله لكرة القدم عام 2015 ، حيث دخل غونزاليس في حصص تدريبية خلال وجوده مع نادي السد القطري من اجل الحصول على شهادة تدريب ، والتي سيحصل عليها خلال شهر نيسان من الاتحاد الاسباني لكرة القدم . علماً ان مركز راوول غونزاليس محجوز في اكاديمية ريال مدريد بعد ترك سانتياغو سولاري لكاسيا ، ليكون غونزاليس افضل بديل له .
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