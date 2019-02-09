غولدن ستايت وميلووكي يبتعدان في الصدارةة

عزز نادي ​غولدن ستايت​ واريرز صدارته على راس المجموعة الغربية من دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية بعد فوزه على ​فينيكس صانز​ مسجلاً الفوز رقم 39 له هذا الموسم، بينما تلقى فينيكس الخسارة ال 13 المتتالية وال 46 هذا الموسم بفارق 10 نقاط وبنتيجة 117 – 107، كما عزز ​ميلووكي باكس​ صدارته شرقياً بفوزه على ​دالاس مافريكس​ بفارق 15 نقطة وبنتيجة 122 – 107.

لتكون نتائج مبارايت اليوم على الشكل التالي:

ميامي هيت 96 – 102 ​سكرامنتو كينغز​

​مينسوتا تيمبروولفز​ 117 – 122 نيو اورليانز بيليكانز

غولدن ستايت واريرز 117 – 107 فينيكس صانز

ميلووكي باكس 122 – 107 دالاس مافريكس

​شيكاغو بولز​ 125 – 106 ​بروكلين نتس​

​كليفلاند كفالياريز​ 106 – 119 واشنطن ويزردز

دنفر ناغتس 110 – 117 ​فيلادلفيا سفنتي سيكسرز​

نيويورك نيكس 103 – 120 ديترويت بيستونز