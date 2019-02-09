غولدن ستايت وميلووكي يبتعدان في الصدارةة

عزز نادي غولدن ستايت واريرز صدارته على راس المجموعة الغربية من دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية بعد فوزه على فينيكس صانز مسجلاً الفوز رقم 39 له هذا الموسم، بينما تلقى فينيكس الخسارة ال 13 المتتالية وال 46 هذا الموسم بفارق 10 نقاط وبنتيجة 117 – 107، كما عزز ميلووكي باكس صدارته شرقياً بفوزه على دالاس مافريكس بفارق 15 نقطة وبنتيجة 122 – 107.
لتكون نتائج مبارايت اليوم على الشكل التالي:
ميامي هيت 96 – 102 سكرامنتو كينغز
مينسوتا تيمبروولفز 117 – 122 نيو اورليانز بيليكانز
غولدن ستايت واريرز 117 – 107 فينيكس صانز
ميلووكي باكس 122 – 107 دالاس مافريكس
شيكاغو بولز 125 – 106 بروكلين نتس
كليفلاند كفالياريز 106 – 119 واشنطن ويزردز
دنفر ناغتس 110 – 117 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
نيويورك نيكس 103 – 120 ديترويت بيستونز
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