«غوغل للترجمة» يكسر حواجز اللغات بين مشجعي كأس العالم

ينتظر الآلاف من مشجعي كرة القدم حول العالم انطلاقة المونديال للتوجه إلى البلد المضيف، والاستمتاع بالأجواء الخلابة التي ترافق البطولة.

ومع تعدد الجنسيات واختلاف اللغات، قد يجد البعض صعوبة في التواصل، لكن تطبيق «غوغل للترجمة» الفورية تمكن من حل المشكلة هذا العام.

فاستطاع مشجعو المنتخبات في مونديال 2018 التغلب على اختلافات اللغة، عبر استخدام «غوغل للترجمة» لترجمة الجمل والعبارات فيما بينهم، بهدف تواصل أفضل وتنمية صداقات جديدة، خصوصاً بين مشجعي فرق معينة من أكثر من بلد.

وثبت في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا هذه السنة أن البرنامج الشهير لا غنى عنه أبداً في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا رفيقة المسافرين الأساسية.

وأفاد تريشا، وهو سائح فلبيني يزور كازان الروسية: «كنا في متجر للهدايا التذكارية، ولم أستطع التواصل مع أحد داخله لأني لا أتكلم الروسية، ولا الإنجليزية. فقمت على الفور باستخدام (غوغل ترانسليت)، وحُلت المشكلة بدقائق قليلة، حيث ترجمت ما أريده من الفلبينية إلى الروسية فوراً».

وأوضح المشجع البرازيلي غوستافو: «من الصعب جداً فهم الأبجدية السلافية بالروسية. لذلك، نستخدم (غوغل) طوال الوقت هنا. ولا شك أن هذا التطبيق للترجمة جعل تجربتنا في روسيا أفضل بكثير».

المصدر: الشرق الأوسط