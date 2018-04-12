تتخذ غوغل خطوات جادة لحل مشكلة المكالمات المزعجة التي طالما أزعجت مستخدمي الهواتف في جميع دول العالم. فقد أصدرت جوجل برنامجًا تجريبيًا لاختبار خاصية تصفية المكالمات المزعجة وذلك استعدادًا لطرح الخدمة خلال الأسابيع القادمة.

كانت شركة غوغل – صاحبة أجهزة بكسل ونيكسوس وأندرويد وان – قد أصدرت خصائص متميزة تنبه المستخدم للجهات المتصلة التي يُشتبه في كونها مزعجة وذلك بأن تومض شاشة الهاتف باللون الأحمر ويظهر التنبيه “المُتصل قد يكون مزعجًا” تحت رقم الهاتف لتحذير المستخدم.

أما التحديث الجديد فسيقوم بتصفية المكالمات تمامًا أي أن المكالمة سيتم تحويلها آليًا إلى جهاز الرد الصوتي الآلي دون إزعاج المستخدم بأي شكل ولن تظهر حتى عبارة “مكالمة لم يرد عليها” على شاشة الهاتف في هذه الحالة.

سيتطلب ذلك أن تعرف غوغل جيدًا ما هي جهات الاتصال المزعجة التي لا يرغب المستخدمون بوجه عام في الرد عليها، وهو الأمر شديد الصعوبة، نظرًا لتغيير هذه الجهات لبياناتها بصورة دائمة بعد أن ترد في حقها العديد من التقارير بوصفها رقمًا مزعجًا أو احتياليًا. ولكن بوجه عام إن استطاعت الخاصية الجديدة تخليص المستخدم من بعض تلك الاتصالات، ستساهم في تقليص حجم المشكلة، كما سيمثل ذلك إرهاقًا للجهات الخبيثة التي قد ترهقها مطاردة شركة البرامج لها.

هذا ومن المتوقع إصدار الخاصية الجديدة في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع القليلة القادمة للتطبيق الافتراضي لهواتف جوجل بيكسل ونيكسوس التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد. كما ستتيح غوغل هذه الخاصية لمستخدمي أنواع الهواتف الأخرى التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد عبر متجر Play.

المصدر: aitnews