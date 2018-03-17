غوريلا يقرر المشي بسبب اتساخ يديه

اتخذ الغوريلا لويس في حديقة فيلادلفيا قرارا بالمشي مستقيما على قدميه كالإنسان، وذلك بسبب اتساخ يديه.

وجاء قرار ذكر الغوريلا البالغ 18 عاما، بسبب هوسه بالنظافة، فعندما يكون في يدي لويس طماطم أو غيرها من الوجبات الخفيفة، يمشي مستقيما مثل الإنسان للحفاظ على نظافة الطعام واليدين، وذلك بدلا من الوضع الطبيعي الذي يتخذه الحيوان.

واضطر العمال في الحديقة إلى تركيب خرطوم إطفاء على بركة طينية في الفناء.

ويعبر ذكر الغوريلا الذي يبلغ وزنه حوالي 500 رطل وطوله 6 أقدام، البركة مثل حبل مشدود لتجنب الاتساخ.

أما في البرية، فيمكن للغوريلا القيام بذلك لبضع ثوان للوصول إلى الغذاء أو للخوض في المستنقعات.