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غوتيريس: نحذر مجددا من خروج الأمور عن السيطرة والحل في سوريا يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا
غوتيريس: نحذر مجددا من خروج الأمور عن السيطرة والحل في سوريا يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا
فى:
14 أبريل 2018, 18:17
فى:
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غوتيريس: الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا
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