غوارديولا يتوج باول القابه مع المان سيتي باكتساحه الارسنال

حقق ​فريق مانشستر سيتي​ لقب ​كأس الرابطة الانكليزية​ بعد الفوز المستحق الذي حققه على نظيره الارسنال في المباراة النهائية لهذه البطولة والتي اقيمت على ملعب ويمبلي الشهير في لندن ، وانتهت هذه المواجهة بثلاثية نظيفة .

وكان فريق المان ​السيتي​ قد تأهل إلى الدور النهائي بعد الفوز على ​بريستول سيتي​ ، بينما نجح الأرسنال في تجاوز ​تشيلسي​ ، وكان المدرب الاسباني للسيتيزنس بيب ​غوارديولا​ يبحث عن الفوز بأول ألقابه مع فريقه ، بينما كان يرغب الفرنسي أرسين فينغر في الفوز بهذا اللقب بهدف ارضاء جماهيره المحبطة .

وبالعودة الى المباراة ، شهد الشوط الاول ضغط مبكر من مانشستر سيتي حيث تمكن ليروي ساني من تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالدفاع وتمكن النجم الارجنتيني سيرجيو اغويورو من التوغل ايضا داخل منطقة الجزاء لكن التنظيم الدفاعي للغانرز منعه من الوصول الى المرمى ، بينما اهدر ​اوباميانغ​ فرصة خطيرة لفريقه ، وأحرز ​أغويرو​ هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 19 بكرة ساقطة من فوق دافيد ​أوسبينا​ حارس ​الغانرز​، مستغلا تمريرة طويلة من حارس فريقه ​كلاوديو برافو​ ، وواصل فريق المان سيتي ضغطه القوي لتسجيل هدف الثاني ولكن محاولاته باءت بالفشل ، وكان لفريق الغانرز فرص خجولة لحين انتهاء هذا الشوط بهدف نظيف لصالح الفريق السماوي .

وبعد ان اطلق الحكم صافرة بداية الشوط الثاني ، تلقى اللاعب ​كالوم تشامبرز​ بطاقة صفراء بعد خطأ ارتكبه على اللاعب ​سيرجيو اغويرو​ ، وكاد المدافع المخضرم ​كومباني​ ان يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية تم استبعادها من قبل دفاع الارسنال ، وفي الدقيقة 58 احرز الاخير الهدف الثاني للمان سيتي بعد تنفيذ الركنية عن طريق ​دي بروين​ بتمريرة على حدود المنطقة إلى ​غوندوغان​ الذي سدد كرة أرضية قوية لتصطدم بـ كومباني الذي حولها بطريقة رائعة في الزاوية العكسية للحارس أوسبينا ، وبعد 7 دقائق فقط أضاف الهدف الثالث للسيتيزنس اللاعب دايفيد سيلفا بعد تسديدة أرضية قوية في الزاوية البعيدة ، وواصلت كتيبة المدرب غوارديولا ضغطها المتواصل حيث اعتمدت ايضاً على الهجمات المرتدة بهدف تعزيز النتيجة ، ودخل خيسوس الى المستطيل الاخضر بعد غياب طويل بسبب الاصابة بدلاً من ليروي ساني ، وفي الدقائق الاخيرة لهذا اللقاء الحماسي تلقى كومباني بطاقة صفراء بعد ان عرقل ويلباك وخاض كلا الفريقين فرص متبادلة لحين انتهاء المباراة بواقع 3 – 0 لصالح فريق مانشستر سيتي وليحقق غوارديولا اولى القابه معهم والـ 22 له كمدرب .