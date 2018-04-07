غوارديولا يتحدث بعد اضاعة فرصة حسم اللقب

عبر المدير الفني الاسباني لفريق ​مانشستر سيتي​ الانكليزي ، ​بيب غوارديولا​ عن عدم رضاه بعد السقوط بنتيجة 3 – 2 امام فريق ​مانشستر يونايتد​ في دربي المدينة خلال منافسات ​البريميرليغ​ ، و ذلك عقب اضاعة فرصة حسم اللقب بعد ان كان فريقه متقدماً 2 – 0 قبل ان يعود و يخسر .

وقال غوارديولا : “هذا يوم مميز لليونايتد وهذا أمر مؤسف لنا، لقد فعلنا كل شيء في الشوط الأول ولكن بعد ربع ساعة من النصف الثاني استقبلنا هدفين وحصل ما حصل ،لعبنا كرة قدم جيدة ،ولا يمكنك أن تقيم المستوىوتأخذ النتيجة وتحكم علينا .”

و اضاف غوارديولا : “حينما تحصل على الفرص فيجب أن تستغلها ، لقد سددوا 4 مرات وسجلوا 3 اهداف، تهانينا لليونايتد والآن يجب أن نركز لمباراة ​ليفربول​ يوم الثلاثاء .”