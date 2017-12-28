غوارديولا والسيتي يواصلان التحليق بعيداً بعد الفوز امام نيوكاسل

ضمن فعاليات الجولة 20 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز ” ​البريمرليغ​ ” ، عزز نادي مانشستر سيتي من صدارته بعد ان حقق فوزاً مستحقاً امام ​نيوكاسل يونايتد​ وبواقع 1-0 على ارضية ملعب السان جايمس بارك وقدم السيتزن اداء هجومي قوي بينما غابت خطورة الماكبايس ليواصل ابناء المدرب ​غوارديولا​ تحقيق الانتصارات المتتالية لتتهاوى الارقام تحت اقدام لاعبي السيتي .

وفي الشوط الاول فرض لاعبو السيتي سيطرتهم الهجومية على مرمى الماكبايس وسط قلة حيلة ابناء المدرب بينيتيز والذين فشلوا في ايجاد أي حلول لايقاف المدّ المانشستراوي على مرمى الحارس ايليوت ، وبدأ سيرجيو اغويرو في تهديد مرمى نيوكاسل بعد تسديدة مرت بمحاذاة القائم قبل ان يحاول ​دي بروين​ التسديد من بعيد ، ولم تهدأ وتيرة ابناء المدرب غوارديولا حيث واصلوا خطورتهم وانقذ الحارس ايليوت رأسية جميلة من اغويرو ليحرمه من هدف محقق ، وفور دخوله مكان ​كومباني​ نجح ​غابرييل خيسوس​ من تهديد مرمى نيوكاسل في العديد من المناسبات ولكن الحظ عاند البرازيلي في خطف هدف التقدم وبدوره واصل الارجنتيني اغويرو اضاعته للفرص السهلة امام المرمى قبل ان ينجح ​رحيم سترلينغ​ في خطف هدف التقدم في الدقيقة 31 بعد تمريرة حاسمة من دي بروين ، وبعدها حاول لاعبو الماكبايس القيام بردة فعل سريعة وكانت لهم بعض الهجمات الخجولة على مرمى ايدرسون وبدوره واصل السيتزن اضاعة الفرص امام مرمى الخصم لينتهي هذا الشوط بتقدم السيتي وبواقع 1-0 .

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير من قبل لاعبي السيتي حيث حاول ابناء المدرب غوارديولا الضغط بقوة من اجل تعزيز تقدمهم وكان رحيم سترلينغ قريب من خطف هدف ثانٍ لفريقه ولكن محاولة الدولي الانكليزي مرت بمحاذاة القائم ، قبل ان يهدر دي بروين فرصة ذهبية امام المرمى بعد تسديدة ضعيفة ، وواصل السيتي افضليتهم في اللقاء وسط عجز كامل للاعبي نيوكاسل في امكانية تهديد مرمى الحارس ايدرسون وتميز ابناء غوارديولا في سرعة تمريرة الكرات حيث نجحوا في تجاوز الضغط الذي حاول ابناء المدرب بينيتز فرضه على لاعبي السيتي وكان دي بروين مصدر الخطورة الابرز حيث نجح في التسديد من بعيد واصاب البلجيكي القائم بعد تسديدة قوية ، وبدوره شكلت توغلات سترلينغ خطورة كبيرة على دفاعات الماكبايس ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة منح لاعبو السيتي الكرة للاعبي نيوكاسل للتقدم ولكن دفاع السيتزن نجح في ايقاف جميع محاولات الخصم ولينطلق ابناء غوارديولا بالهجمات المضادة لاستغلال تقدم لاعبي نيوكاسل الى الامام وشهدت الدقائق الاخيرة فرصة خطرة لنيوكاسل ولكن رأسية ​دوايت غايل​ مرت بمحاذاة قائم الحارس ايدرسون ولتنتهي المباراة بفوز السيتي وبواقع 1-0 .