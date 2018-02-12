غوارديولا: مهمة صعبة تنتظرنا أمام بازل بدوري الابطال

أكّد المدير الفني الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانكليزي بيب غوارديولا أن مهمة صعبة تنتظر فريقه أمام بازل سويسري في ذهاب دور الـ16 بدوري ابطال اوروبا.
وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: “بالطبع المهمة ستكون صعبة لأن دوري الابطال اصعب من البريميرليغ (الدوري الانكليزي) واعلى جودة منه”.
أضاف غوارديولا عشية مواجهة بازل: “سنحاول فرض أسلوبنا، نحن نحاول فعل ذلك امام كل الخصوم منذ اليوم الأول لنا معًا، قبل 18 شهر”.
تابع قائلا: “بازل أظهر مستوى جيد في دور المجموعات، انه منافس جيد. سنواجه صعوبات”.
ختم بالقول: “انا مُندهش، لقد عمل ليروي ساني بجد للعودة، هو ليس بحالة ممتازة 100 % ولكنه سيكون معنا”.
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