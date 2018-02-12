غوارديولا: مهمة صعبة تنتظرنا أمام بازل بدوري الابطال

أكّد المدير الفني الاسباني لفريق ​مانشستر سيتي​ الانكليزي ​بيب غوارديولا​ أن مهمة صعبة تنتظر فريقه أمام ​بازل سويسري​ في ذهاب دور الـ16 ب​دوري ابطال اوروبا​.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: “بالطبع المهمة ستكون صعبة لأن دوري الابطال اصعب من البريميرليغ (الدوري الانكليزي) واعلى جودة منه”.

أضاف غوارديولا عشية مواجهة بازل: “سنحاول فرض أسلوبنا، نحن نحاول فعل ذلك امام كل الخصوم منذ اليوم الأول لنا معًا، قبل 18 شهر”.

تابع قائلا: “بازل أظهر مستوى جيد في دور المجموعات، انه منافس جيد. سنواجه صعوبات”.

ختم بالقول: “انا مُندهش، لقد عمل ​ليروي ساني​ بجد للعودة، هو ليس بحالة ممتازة 100 % ولكنه سيكون معنا”.