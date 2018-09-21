غوارديولا : مباريات البريميرليغ مختلفة عن لقاءات دوري الابطال

عبر المدير الفني الاسباني لفريق ​مانشستر سيتي​ الانكليزي ، ​بيب غوارديولا​ عن سعادته بتجديد عقد هداف الفريق التاريخي ، النجم الارجنتيني ​سيرجيو اغويرو​ ليبقى حتى عام 2021 رغم حزنه الشديد بعد السقوط الاوروبي امام ليون .

وقال غوارديولا عن تجديد عقد اغويرو : ” أنا و اغويرو لم نتحدث في هذا الأمر،لكنني سعيد لأنه وافق على التجديد، اغويرو ملتزم مع النادي وسيكون من الرائع أن ينهي مسيرته معنا “.

واضاف غوارديولا عن الخسارة من ليون : “مباريات الدوري تختلف عن مباريات ​دوري أبطال أوروبا​، اللاعبين حاولوا جاهدين العودة في المباراة لكننا اخفقنا وهذا يحزننا لكننا سنعود مجدداً الى السكة الصحيحة “.

وتابع غوارديولا عن ​ميندي​ : ” ميندي مصاب في الكاحل و لا أعلم متى سيعود ، و​دي بروين​ لا زال مصاباً ولا أعلم متى سيعود، لكن الأطباء في النادي يقولون انه يتحسن وهو في طريق العودة “