غوارديولا : مباريات البريميرليغ مختلفة عن لقاءات دوري الابطال

عبر المدير الفني الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانكليزي ، بيب غوارديولا عن سعادته بتجديد عقد هداف الفريق التاريخي ، النجم الارجنتيني سيرجيو اغويرو ليبقى حتى عام 2021 رغم حزنه الشديد بعد السقوط الاوروبي امام ليون .
وقال غوارديولا عن تجديد عقد اغويرو : ” أنا و اغويرو لم نتحدث في هذا الأمر،لكنني سعيد لأنه وافق على التجديد، اغويرو ملتزم مع النادي وسيكون من الرائع أن ينهي مسيرته معنا “.
واضاف غوارديولا عن الخسارة من ليون : “مباريات الدوري تختلف عن مباريات دوري أبطال أوروبا، اللاعبين حاولوا جاهدين العودة في المباراة لكننا اخفقنا وهذا يحزننا لكننا سنعود مجدداً الى السكة الصحيحة “.
وتابع غوارديولا عن ميندي : ” ميندي مصاب في الكاحل و لا أعلم متى سيعود ، ودي بروين لا زال مصاباً ولا أعلم متى سيعود، لكن الأطباء في النادي يقولون انه يتحسن وهو في طريق العودة “
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