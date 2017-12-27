غوارديولا : لا أفكر في تحطيم الرقم القياسي للبايرن

اكد المدرب الاسباني لنادي ​مانشستر سيتي​ الانكليزي ​بيب غوارديولا​ انه لا يهتم بتحطيم الرقم القياسي الذي يخص ​بايرن ميونخ الالماني​ والذي حقق 19 فوز متتالياً بصفته صاحب أطول سلسلة انتصارات في البطولات الأوروبية الكبرى .

وفي حديث له ، قال غوارديولا :”لقد حققنا انتصارات كثيرة منذ شهر آب ومسيرتنا تبدو أسهل بالفوز في كل مباراة ، لكنني لا أفكر في تحطيم الرقم القياسي للبايرن”.

وأضاف :”الهدف الوحيد بالنسبة لي ولطاقمي عندما نلتقي لدراسة أي منافس ، هو ما يجب علينا فعله لفرض أسلوبنا بالكرة وبدونها”.