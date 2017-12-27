غوارديولا : لا أفكر في تحطيم الرقم القياسي للبايرن

اكد المدرب الاسباني لنادي مانشستر سيتي الانكليزي بيب غوارديولا انه لا يهتم بتحطيم الرقم القياسي الذي يخص بايرن ميونخ الالماني والذي حقق 19 فوز متتالياً بصفته صاحب أطول سلسلة انتصارات في البطولات الأوروبية الكبرى .
وفي حديث له ، قال غوارديولا :”لقد حققنا انتصارات كثيرة منذ شهر آب ومسيرتنا تبدو أسهل بالفوز في كل مباراة ، لكنني لا أفكر في تحطيم الرقم القياسي للبايرن”.
وأضاف :”الهدف الوحيد بالنسبة لي ولطاقمي عندما نلتقي لدراسة أي منافس ، هو ما يجب علينا فعله لفرض أسلوبنا بالكرة وبدونها”.
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