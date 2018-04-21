غوارديولا : كان من دواعي سروري التنافس مع فينغر

اشاد المدرب الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانكليزي ، بيب غوارديولا بمسيرة نظيره المدير الفني الفرنسي لفريق ارسنال الانكليزي ، ارسين فينغر عقب إعلان رحيله عن الغانرز .
وقال الاسباني غوارديولا : ” انا أكن الكثير من الاحترام لارسين فينغر، فهو اسطورة في عالم التدريب لأنه قدم الكثير لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز ، و الان لقد أصبحت تلك البطولة على ما هو عليه بطريقة تفكيره وأفعاله ورؤيته واحترامه لكرة القدم ، و انا أتمنى له كل التوفيق في المستقبل، وبالطبع كان من دواعي سروري التنافس ضده في السنوات السابقة ” .
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