غوارديولا : كان من دواعي سروري التنافس مع فينغر

اشاد المدرب الاسباني ​لفريق مانشستر سيتي الانكليزي​ ، بيب غوارديولا بمسيرة نظيره المدير الفني الفرنسي لفريق ​ارسنال​ الانكليزي ، ​ارسين فينغر​ عقب إعلان رحيله عن ​الغانرز​ .

وقال الاسباني غوارديولا : ” انا أكن الكثير من الاحترام لارسين فينغر، فهو اسطورة في ​عالم التدريب​ لأنه قدم الكثير لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز ، و الان لقد أصبحت تلك البطولة على ما هو عليه بطريقة تفكيره وأفعاله ورؤيته واحترامه لكرة القدم ، و انا أتمنى له كل التوفيق في المستقبل، وبالطبع كان من دواعي سروري التنافس ضده في السنوات السابقة ” .