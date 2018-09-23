غوارديولا : سعيد بأداء الفريق ، ومحرز متميز

تحدث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي بعد الفوز الذي حققه السيتيزن على كارديف بخماسية نظيفة ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز .
وقال غوارديولا بعد المباراة :” سعيد بأداء الفريق ، لقد كانت هناك بعض الشكوك بعد الخسارة في دوري الابطال ، لكني سعيد بما قدمه اللاعبين اليوم “.
وأضاف :” محرز لعب جيداً ، لقد ساعدنا كثيراً ، انه موهوب ونحن سعداء جداً معه “.
وتابع :” الموسم لا يزال طويلاً ، علينا التفكير في كل مباراة على حدى ، ومن المهم أن يعود الفريق بفوز بعد الخسارة “.
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