غوارديولا : سعيد بأداء الفريق ، ومحرز متميز

تحدث ​بيب غوارديولا​ مدرب ​مانشستر سيتي الانكليزي​ بعد الفوز الذي حققه السيتيزن على ​كارديف​ بخماسية نظيفة ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز .

وقال غوارديولا بعد المباراة :” سعيد بأداء الفريق ، لقد كانت هناك بعض الشكوك بعد الخسارة في ​دوري الابطال​ ، لكني سعيد بما قدمه اللاعبين اليوم “.

وأضاف :” محرز لعب جيداً ، لقد ساعدنا كثيراً ، انه موهوب ونحن سعداء جداً معه “.

وتابع :” الموسم لا يزال طويلاً ، علينا التفكير في كل مباراة على حدى ، ومن المهم أن يعود الفريق بفوز بعد الخسارة “.