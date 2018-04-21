غوارديولا : تجديد عقدي مع السيتي سيعتمد على قوتي في الاستمرار

اكد المدرب الاسباني لنادي مانشستر سيتي الانكليزي بيب غوارديولا أن تجديد عقده مع السيتيزنس سيعتمد على طاقته وقوته في الاستمرار والمضي قدما قبل التفاوض في نهاية الموسم .
وخلال تصريحات له ، قال غوارديولا :”لم آت إلى هنا لتغيير نمط الكرة الإنكليزية لأنني سعيد بالطريقة التي نلعب بها والحصول على الألقاب ، إذا كان الناس يستمتعون وخاصة مشجعينا ومحبي بكرة القدم فهذا هو المطلوب”.
وأضاف :”سنتحدث مع إدارة النادي في نهاية الموسم ، سنحدد حينها ما سيحدث مستقبلا ولكن كل شيء يعتمد على طاقتي وقوتي في الاستمرار ولكن حتى هذه اللحظة أشعر بالراحة هنا”
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