غوارديولا : تجديد عقدي مع السيتي سيعتمد على قوتي في الاستمرار

اكد المدرب الاسباني لنادي ​مانشستر سيتي​ الانكليزي ​بيب غوارديولا​ أن تجديد عقده مع السيتيزنس سيعتمد على طاقته وقوته في الاستمرار والمضي قدما قبل التفاوض في نهاية الموسم .

وخلال تصريحات له ، قال غوارديولا :”لم آت إلى هنا لتغيير نمط الكرة الإنكليزية لأنني سعيد بالطريقة التي نلعب بها والحصول على الألقاب ، إذا كان الناس يستمتعون وخاصة مشجعينا ومحبي بكرة القدم فهذا هو المطلوب”.

وأضاف :”سنتحدث مع إدارة النادي في نهاية الموسم ، سنحدد حينها ما سيحدث مستقبلا ولكن كل شيء يعتمد على طاقتي وقوتي في الاستمرار ولكن حتى هذه اللحظة أشعر بالراحة هنا”